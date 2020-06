Im Rahmen der Kampagne „Speyer.Kultur.Support.“ spielen One Eyed Jack am Sonntag, 7. Juni, 11 Uhr, das nächste Frühschoppe-Konzert live aus der Stadthalle Speyer. Übertragen wird der Livestream über den YouTube-Kanal der Stadt, https://www.youtube.com/user/stadtspeyer, und die Facebookseite „Speyer.Kultur“. One Eyed Jack ist die Band, die mit den einfachsten Mitteln überzeugt: zwei akustischen Gitarren, akustischem Bass, Schlagzeug und viel Gesang: Die ultimativen Klassiker und Evergreens in „Unplugged“-Form, als Duo, Trio oder Quartett. Die vier Musiker Thomas Sraka, Gitarre und Gesang, Alexander Hedrich, Schlagzeug, Martin „Stuff“ Hug, Gitarre und Gesang, sowie Johannes Kabs, Bass und Gesang, haben eine Menge Spaß dabei. Mit der spontanen und erfrischenden Pfälzer Mundart wird auch noch ein echt humorvolles „RatPack“ mitgeliefert. Die Ausführenden erhalten eine Gage. Online werden Unterstützertickets angeboten, deren Erlös wiederum Künstlern zugutekommt. Alle Infos dazu unter www.speyer.de/kultursupport.