64 Aussteller haben am Wochenende das Bild in der Maximilianstraße beim Frühlingsmarkt bereichert. Der Fokus lag auf Natürlichem und Selbstgemachtem.

Eine grüne Oase hatte Alexandra Remus vor dem St. Georgs-Brunnen aufgebaut. Die Floristin war kaum zu sehen hinter der Vielzahl der Pflanzen, die zum Anschauen und Genießen gedacht sind. Alles, was das Kräuterherz begehrt, war gefragt bei den Besuchern.

Neben Salbei und Minze konnte zwischen Abwandlungen mit Pfirsich oder Apfel gewählt werden; ein Angebot, das viele erstaunte. Remus hatte einiges zu tun bei der Beratung der Kunden. „Ich suche noch eine Inspiration für die Töpfe auf unserem Balkon“, erklärte eine Dame und ergänzte direkt: „Es soll nicht immer das Gleiche sein.“

Remus half, die Frau war glücklich. Alle lernten zudem, dass Unsterblichkeit ins Haus geholt werden kann – mit Hilfe von sehr feinen haltbaren Blüten, die zu einem Kranz zusammengesteckt waren und zu denen „Immortella“ – die Unsterbliche – zählte.

Einiges zu lernen

Zwischen Pfeffer aus eigenem Anbau, Käse als Mini-Laib und spontanen Flechtkursen stach ins Auge, was der perfekte Reim auf Freitag ist: „Prosecco“. Die handgemachten Schilder wurden zu Dekorationszwecken für innen und außen gerne mitgenommen.

Die zahlreichen nicht blühenden Objekte ließen Rückschlüsse auf den Namen der Veranstaltung zu. Der wurde nämlich angepasst: Der Garten- und Pflanzenmarkt ist Geschichte, der neue Name „Frühlingsmarkt“ ließ Raum für Variation im Verkauf.

Dennoch: Ein wenig mehr Grün hätten sich einige Besucher gewünscht. „Der Markt ist schön aufgebaut, aber ich hätte mir eine größere Auswahl an Pflanzen gewünscht“, sagte Erika Schindler. Die Frau aus Speyer sprach den Garten- und Pflanzenmarkt in Edenkoben an, der eine reiche Auswahl an Blumen, Stauden und Gewürzen vorhalte.

Zu lernen gab es dafür einiges entlang der Maximilianstraße von der Alten Münze bis zur Wormser Straße. Beispielsweise, dass Waschmittel auf Schmierseifenbasis sehr gut funktioniert. Erfinder davon ist Karl-Heinz Mayer aus Waldsee. Er hat mit der Herstellung von Naturseifen angefangen.

„Die Rezeptur ist 5000 Jahre alt“, betonte Mayer. Bei der Entwicklung seiner Seifen ist er 2018 bei Kokosfett und Olivenöl hängen geblieben. Parfum und Mineralöle gibt es nicht. Dafür Jojoba und Schwarzöl. „Viele Menschen nutzen inzwischen die ursprüngliche Seife wieder“, hat Mayer festgestellt. Dass sich vor allem die Jungen auf die Natürlichkeit besinnen, kann er nicht bestätigen.

Bei der hohen Kunst der Bonsaizucht gab es Gesprächsbedarf. Die Marktbesucher erfuhren von einem groß gewachsenen Meister, der immer einen kleinen Lehrling in Form eines Schreins oder einer Figur zu Seite hat. Wie schnell Blumenkresse wächst, konnten sie dagegen einige Meter weiter beobachten. Neckisch: Anbieter Patrick Dillmann hatte eine Brezel aus den Samen gelegt, die im Laufe der beiden Markttage eine blütenreiche Botschaft aussendete.

Eine andere Nachricht ging von Dieter Dausmann an die Besucher raus. „Man muss nicht alles wegwerfen“, unterstrich er. Für den Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern bedeutet das eine permanente Verwertung von Fahrradschläuchen und Kaffeekapseln.

Mit Schlüsselanhängern hat alles angefangen. Inzwischen hat sich das Sortiment auf Schmuck erweitert. „Den Leuten gefällt, was sie sehen“, berichtete Dausmann. Und sie kaufen es. Schon im 14. Jahr ist der Kreativling auf Märkten unterwegs. Seine Frau Heike Ferber lobte die Veranstaltung in Speyer, bei der sie zum ersten Mal den Stand aufgebaut hatten. „Ich finde den Frühlingsmarkt genial. Für jeden ist etwas dabei: Pflanzen, Handelsware, Kunsthandwerk, Speisen und Getränke“, fasste sie zusammen. Eine „ganz tolle Organisation“ war für Dausmann außerdem ein Lob wert.