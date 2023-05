Auf dem Platz der Stadt Ravenna wird am Samstag, 6. Mai, ab 14 Uhr das Frühlingsfest des Stadtteilvereins Speyer-Süd in Kooperation mit der Kita St. Markus gefeiert. Einen Eindruck verschaffen können sich Besucher auch von der neuen Begegnungsstätte für Familien in Speyer-Süd. Diese wurde durch das Programm Soziale Stadt Speyer-Süd gefördert und wird am Freitag, 5. Mai, eröffnet. Ab Montag, 8. Mai, starten dort die ersten Angebote, Projekte, Veranstaltungen und Kurse, die Familien in ihrem Erziehungsauftrag unterstützen. Die Stadt erhofft sich von der Begegnungsstätte, dass sie sich zu einem Treffpunkt für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren entwickelt. Weitere Infos im Netz: www.speyersued.de.