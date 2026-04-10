Seit fünf Jahren führt Andre Golfier das Küwe Wein & Events in der Roßmarktstraße. Er richtet nun eine besondere Weinprobe auf der Frühjahrsmesse aus.

Der 30-Jährige kam über ein Praktikum bei einem Weingut zum Wein. Er studierte Weinbau und Önologie in Neustadt und leitete die Vinothek von Fitz-Ritter in Bad Dürkheim. Über seine Nachbarn und vor allem seine Eltern Gabi und Bernd, die schon immer selbstständig gewesen seien, sei er auf die Idee gekommen, sich in Speyer mit einem Geschäft anzusiedeln. Dabei sollten Weinverkauf und Tasting – also Probieren – im Vordergrund stehen. „Aber inzwischen hat sich die Vinothek als Treffpunkt in den Fokus geschoben“, sagt Golfier. „Hier haben wir Pfälzer Lebenslust, hochwertige Weine und eine lockere Atmosphäre, in der man leicht neue Freunde findet, miteinander vereint. Die Weine und die Winzer kenne ich alle persönlich“, sagt der Önologe und Winzer.

Mit der Tourist-Information arbeitet der gelernte Winzer Golfier bei historischen Weinrundgängen zusammen, die ab April wieder an jedem zweiten und vierten Samstag im Monat starten. Sie sollen Geschichte und ein Gläschen Wein vereinen. Da lag die Zusammenarbeit für ein Event auf dem Riesenrad der Frühjahrsmesse natürlich nahe. „Wenn das gut ankommt, sind wir auch im Herbst oder in den kommenden Jahren gerne wieder am Start“, sagt der Küwé-Wirt.

So wird es am Donnerstag, 16. April, ab 18 Uhr zu einer Weinprobe im Riesenrad kommen. Golfier und sein Team schenken zum Einstieg ein Glas Winzersekt aus der Pfalz ein, der studierte Önologe erzählt etwas über dessen Besonderheiten und erklärt die weitere Probe. Dann steigen die Gäste ins Riesenrad, immer in Vierergruppen je Gondel und verkosten weitere Weine. „Mir ist es wichtig, die Vielfalt der Pfalz in den Vordergrund zu stellen“, sagt er.

Tickets

Rund 100 Plätze gibt es bei der Weinprobe. Tickets für 44 Euro bei der Tourist-Info oder unter www.kuewe.de.