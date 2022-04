Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg haben die Welt verändert und stellen auch das Beschicker-Dasein auf eine harte Probe. Bei einer Backstage-Tour am Dienstag bei der Speyerer Frühjahrsmesse erfuhren 30 Teilnehmer von den Höhen und Tiefen.

„Wir haben zwei Jahre lang um die Existenz kämpfen müssen und sind froh, dass wir wieder da sind“, sagt Beschicker Uwe Müller, der am Dienstagabend bei der Backstage-Tour auf der Speyerer Frühjahrsmesse zum Dosenwerfen einlädt. Dabei räumt er direkt mit einem Vorurteil auf: „Die Dosen sind nicht mit Sand gefüllt und das Brett ist wie vorgeschrieben 30 Zentimeter breit.“ Vorgaben hin, Wurftechnik her: Treffen ist ganz schön schwierig.

Das merken die Teilnehmer der Tour auch am Schießstand von Peter Hupp. Der bricht ebenfalls eine Lanze für sein Metier: „Wir richten uns nach dem deutschen Waffengesetz.“ Einmal im Jahr ist Abnahme der Luftdruckgewehre. Die sind vom gleichen Hersteller wie die Waffen der Bundeswehr, wie Hupp erklärt. Er und sein Bruder, die sich die Geschäftsführung teilen, haben den großen Waffenschein. Die Sache mit Kimme und Korn klingt einfach in der Theorie. Die Praxis lehrt anderes. Zoe zielt – und trifft. Allerdings nur den Schwanz des lilafarbenen Wurms, den sie anvisiert hat. Lädiert oder nicht, das Mädchen ist glücklich ob der „Beute“.

Eigenen Crêpe gedreht

Schon der Auftakt der Backstage-Tour hat allen ein Lächeln entlockt: Eine Runde Riesenrad gab es als Schmankerl. „Meine Eltern hatten einen Süßwarenladen in Speyer und waren auf den Messen mit einem Stand vertreten. Von daher interessiert mich das Leben hier“, erzählt Jasmin Müller. Ihre Tochter Malee (8) übt sich gerade im Crêpes-Drehen.

Ihre Freundin Mia, die heute neun Jahre alt wird, hat das bereits hinter sich und direkt ein Lob von Schaustellerin Birgit Lemke bekommen, die seit 40 Jahren in der Schaustellerei selbstständig ist. „Ich hab das noch nie gemacht, aber schon gesehen“, erklärt Mia, weshalb ihr der Teig gut in Form gelaufen ist. Jule (9) dagegen hat bereits Vorkenntnisse und kommt entsprechend gut klar mit dem Schaber. Nur eines stellt sie hinter den technischen Geräten fest: „Hier ist es ganz schön heiß.“

Heiß wird es den Erwachsenen, als sie von den Kosten hören, die die Schausteller zu stemmen haben. 2000 bis 3000 Euro für Sprit muss Beschicker-Familie Zinnecker ausgeben, wenn sie zum nächsten Standort in Berlin fährt, informiert Junior Alwin. „Das ist sehr krass geworden in der letzten Zeit“, betont er. Der Stromverbrauch für das Laufgeschäft seines Vaters, „Freddy’s Zirkus“, ist ebenfalls gewaltig. „Wir haben einen 70 Kilowatt-Anschluss. Das entspricht einem mittelständischen Unternehmen“, sagt Alwin Zinnecker.

Elf Umdrehungen pro Minute

Dass die Fahrgeschäfte auf jedem Platz vom Technischen Überwachungsverein (Tüv) abgenommen werden, erfahren die Teilnehmer von Marktmeisterin Heidi Jester, die die Tour organisiert hat. Dass jeden Tag vier Stunden lang 60 Tonnen Stahl geschmiert werden müssen, legt der Inhaber des Polyps, René Massel, nach. 120 Tonnen wiegt das Fahrgeschäft mit 8000 LED-Lampen, das pro Stunde 1000 Personen bespaßen kann. Die elf Umdrehungen pro Minute dürfen die Teilnehmer testen, bevor es schräg gegenüber zum Greifer geht.

Schausteller Philipp Triska kauft dafür für 150.000 Euro im Jahr Plüschfiguren. Sein Kollege Uwe Müller kündigt an, dass die Teddys langsam aus gehen. „Wenn’s einfach wär, wär’s langweilig“, meint Triska auf Jules Einwand hin, es sei schwer, an dem Automat erfolgreich zu sein. Alle dürfen ihr Glück versuchen. Nach drei Stunden Rundgang gibt es im Biergarten von Alex Lemke eine Stärkung. Die Hoffnung, dass die Teddys doch irgendwann wieder mehr werden, nimmt an diesem Tag vor allem der Nachwuchs mit nach Hause.