Noch bis 14. April läuft die Frühjahrsmesse auf dem Festplatz. Die Polizei ist jeden Tag mit Fußstreifen vor Ort. Sie musste mehrere Verstöße aufnehmen und sucht Diebe.

Den jüngsten Vorfall von Mittwoch, 20.15 Uhr, meldeten die Beamten am Freitag: Ein 26-jähriger Messebesucher habe sich im Bereich des Autoscooters hingesetzt, um etwas zu essen. Dabei habe er seine graue Bauchtasche neben sich abgelegt – und diese von Unbekannten gestohlen bekommen. Sie hätten offenbar einen unbeobachteten Moment abgewartet und zugegriffen, so die Beamten, die nun Zeugen suchen (Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de). Inhalt der Bauchtasche: ein silbernes Iphone 11 Pro Max sowie ein zweistelliger Bargeldbetrag.

Einen weiteren Diebstahl hatte es laut Polizei schon am Mittwoch, 16.30 Uhr, gegeben: Eine Frau habe sich gebückt, um ihren Schuh zu binden, sei dabei gerempelt geworden und habe danach das Fehlen ihrer blauen Geldbörse mit Dokumenten und rund 200 Euro Bargeld bemerkt. Im Verdacht stünden zwei männliche Jugendliche im Alter von etwa 15 Jahren, die aber nicht gefunden worden seien.

Verdacht: 13-Jähriger schlägt zu

Jung ist auch ein Tatverdächtiger für eine Körperverletzung, die in der Polizeibilanz der ersten Messetage ebenfalls vorkommt: Ein erst 13-Jähriger soll vergangenen Samstag, 23.20 Uhr, im Domgarten einem anderen Jugendlichen zwei Faustschläge ins Gesicht verpasst haben. Zuvor seien zwei Gruppen von 13- bis 17-Jährigen in Streit geraten. Um 19 Uhr hatte es an diesem Tag schon eine Schlägerei im Messe-Umfeld am Domplatz gegeben: Ein Unbekannter habe zwei Passanten unvermittelt ins Gesicht geschlagen und kurz ausgeknockt.

Die Polizei beschäftigten zudem ein 46-jähriger Mann, der am Ostersonntag an einer Schießbude randalierte, sich danach aber friedlich zeigte und mit Ermahnung davonkam, sowie ein Betrunkener. Der 31-Jährige sei am Samstag in hilflosem Zustand an der Klipfelsau angetroffen, in stabile Seitenlage gebracht und dem Rettungsdienst übergeben worden.