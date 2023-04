Nach 16 Tagen ist die 441. Speyerer Frühjahrsmesse am Sonntag zu Ende gegangen. Trotz der wenig frühlingshaften Temperaturen sind die Schausteller zufrieden, auch wenn nicht alle Aktionen wie geplant liefen. Dafür gab es einen Rekord.

„Gefühlt hat sich das Glück mit dem Wetter im vergangenen Jahr diesmal in Pech für uns umgewandelt“, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Schaustellerverbands Speyer, Benita Barth. Dennoch: Die Laune wurde ihr und den Kollegen durch die launische Witterung nicht verdorben. Denn kaum schien die Sonne, war der Festplatz stets voller Menschen.

„Das Osterwochenende ist sehr gut gelaufen, dann kam das nasskalte Wetter. Aber unterm Strich war die Frühjahrsmesse für uns ein voller Erfolg“, fasste Freddy Zinnecker zusammen. In seinem Laufgeschäft „Freddy’s Circus“ war immer was los. „Wir haben gemerkt, dass die Kauflaune da ist. Die Menschen wollen raus, machen was und geben Geld aus“, sagte er.

Bestätigt wurde die Einschätzung von Patrick Barth, der gute Umsätze in seinem Biergarten auf der Frühjahrsmesse generierte. „Vom Spargedanken haben wir nichts gemerkt“, versicherte er. Doch nicht nur die bare Münze rief Freude bei Barth hervor. „Wir haben gemerkt, dass die Messe immer besser angenommen wird und sich positiv entwickelt“, betonte er mit Verweis auf einen regelmäßig vollen Festplatz und ein bunt gemischtes Publikum.

Keine Probleme mit jungem Publikum

Besonders an den Wochenenden und in den Abendstunden seien viele jugendliche Besucher gekommen, aber Probleme habe es keine gegeben, wie die drei Schausteller gleichermaßen anmerkten. „Es gibt hier und da Kleinigkeiten, bei denen wir nacharbeiten müssen, aber alles in allem ist das Konzept stimmig“, stellte Benita Barth fest.

Keine Schwierigkeiten mit dem Publikum vermeldete auch Michael Spangenberger. Dessen Musikexpress lief am letzten Messe-Wochenende nochmals auf Hochtouren. „Es war in jedem Fall eine bessere Frühjahrsmesse als in Vor-Corona-Zeiten“, hob er hervor. Als gute Werbung sah Patrick Barth den Weltrekord des Feuerwehrmanns Lars Kegler in seinem Biergarten. Kegler hatte in voller Montur in zwölf Stunden knapp 74 Kilometer zurückgelegt. „Wir sind immer wieder offen dafür, solche Veranstaltungen zu unterstützen“, versicherte Patrick Barth.

Wetter stoppt Hochseilartisten

Schade für den Schaustellerverband: Die speziell zum Jubiläum engagierten Geschwister Weisheit konnten ihre Show nicht an allen Tagen bei besten Konditionen präsentieren. Bei der Premiere am Donnerstag waren aufgrund von Regen und Kälte kaum Menschen auf dem Platz, am Freitag musste die Show wegen einer Unwetterwarnung abgebrochen werden.

Die Polizei will ihre Messebilanz Anfang bis Mitte der Woche vorlegen. Dafür müssten noch einige Auswertungen erfolgen. Diese waren bis Redaktionsschluss nicht abgeschlossen.