Von 28. März bis 14. April findet die Frühjahrsmesse in Speyer statt. Das erfordert eine Sperrung des Festplatzes von Montag, 25. März, bis Mittwoch, 17. April, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Betroffen sei außerdem schon der Mittwoch, 20. März: Dann könne der Festplatz nicht als Parkfläche genutzt werden. „Um die Stellflächen für die Schaustellerbetriebe aufzuzeichnen, ist eine Sperrung notwendig“, erläutert die Stadt. Im Laufe des Tages werde diese wieder aufgehoben. Bei schlechtem Wetter werde sie um einen Tag verschoben.

Als Besucherparkplätze stehen laut Stadt an den Sperrungstagen der Parkplatz am Naturfreundehaus, der Parkplatz am Technik-Museum und das Parkgelände am Bademaxx mit insgesamt mehr als 2000 Stellflächen zur Verfügung. Inhaber von Monats- und Jahresparkscheinen könnten das Naturfreundehaus ansteuern. Das Parkleitsystem sei entsprechend programmiert. Für den Fahrradverkehr werde ein eigener Zweirad-Parkplatz im westlichen Bereich des Festplatzes ausgewiesen. „Dieser kann über die Unterführung im Bereich der Karl-Leiling-Allee erreicht werden“, teilt die Verwaltung mit. Sie bittet Radler, ihre Drahtesel nicht im Bereich der Klipfelsau und der Treppen abzustellen, weil diese als Notausgänge dienten.