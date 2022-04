Die Guggemusiker der „Domguggler“ treten am Freitag, 8. April, 18 Uhr, auf dem Festplatz zur Eröffnung der Frühjahrsmesse auf. Ein Fassbieranstich ist für 18.30 Uhr im Biergarten Barth angesagt. Die Schausteller dürfen von 14 bis 23 Uhr öffnen. Die Messe findet – mit Ausnahme des Karfreitags – bis 24. April statt. Der Wochenmarkt an den drei Samstagen in dieser Phase ist jeweils angrenzend auf dem Festplatz möglich und Parken beim Naturfreundehaus, wie die Stadt mitteilt.

Das Programm der Frühjahrsmesse finden Sie hier.