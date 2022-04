Begleitet von einem verkaufsoffenen Sonntag ist gestern in Speyer die Frühjahrsmesse zu Ende gegangen. Trotz gestiegener Kosten und Lieferschwierigkeiten fällt die Bilanz mehr als positiv aus. Alle sind sich einig: Die Frühjahrsmesse 2022 wird als die beste Messe aller Zeiten in die Geschichte eingehen.

Auf die Frage der RHEINPFALZ nach dem Verlauf der Frühjahrsmesse 2022 folgen durchweg dieselben Reaktionen: große Augen, ein breites Lachen und das Schlagwort „mega“. Der Vorsitzende des Speyerer Schaustellerverbands, Alexander Lemke, vergleicht die aktuelle Veranstaltung mit der Zeit vor der Corona-Pandemie: „Früher waren die Wochenenden gut besucht, Montag und Dienstag waren eher flach. Diesmal war jeder Tag gleich stark.“

Das bestätigt auch Peter Hupp, der mit Schießstand und Tornado-Kartoffeln auf dem Speyerer Festplatz vertreten war, uneingeschränkt: „Das Publikum ist top, die Leute bedanken sich, dass wir da sind und geben viel Trinkgeld.“ Noch nie habe Hupp eine solche Messe erlebt. Drei Tonnen Kartoffeln hat er bis Samstag verbraucht, um seine Leckerei am Spieß herzustellen. „Wir haben sonntags noch bei unserem Lieferanten Kartoffeln nachgeordert“, sagt der Schausteller.

Schnee in der ersten Nacht

Im 30. Jubiläums-Jahr mit seinem Ringwurfstand hat Thorsten Goldbach nach eigener Aussage die beste Frühjahrsmesse überhaupt erlebt. „Die Leute haben so lange darauf gewartet, nachdem zwei Jahre lang nichts geboten wurde. Über 15 Tage war kontinuierlich viel los“, schildert er sein Empfinden und ergänzt: „Ich werde diese Messe in sehr guter Erinnerung behalten.“

Mehrere Faktoren sprechen laut dem Speyerer Schausteller Patrick Barth dafür, dass die Messe so positiv verlaufen ist. Im Besonderen nennt auch er die lange Pause. Hinzu komme das phänomenale Wetter, das die Veranstaltung über den gesamten Zeitraum begleitete – vom Schneefall in der ersten Nacht abgesehen. „Menschen aus der ganzen Region sind gekommen“, stellt Barth heraus.

Sein Kalender ist auch in den kommenden Monaten gut gefüllt. So wie er den festen Biergarten am Germersheimer Rheinufer wieder aufbauen wird, haben sich viele Kollegen zu einer Veränderung im Schaustellerdasein entschlossen. „Das Leben hat sich gewandelt. Viele setzen auf einen festen Standort. Ein gutes Beispiel sind Riesenräder“, macht er deutlich. In Landau oder Bad Dürkheim stand jeweils ein solches über Monate hinweg an einer festen Stelle.

Keine Preiserhöhung

Aufatmen durfte Marktmeisterin Heidi Jester, deren erste Messe in Eigenregie zu Ende gegangen ist. „Alle haben gesagt, so etwas hat es noch nicht gegeben“, zitiert sie auf der eigenen Beschickerbefragung. Der eingeschränkte Platz durch den Wochenmarkt sei – abgesehen von der Optik – nicht ins Gewicht gefallen.

Wurde den Schaustellern zurückliegend durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen ihr Einkommen verhagelt, müssen sie nun mit hohen Kosten und Probleme bei der Warenlieferung kämpfen. Dennoch: An Preiserhöhungen hat kein Schausteller gedacht. „Wir wollen allen die Freizeitgestaltung weiterhin ermöglichen“, untermauert Goldbach. Auch Hupp wehrt sich gegen eine Anpassung der Preise: „Viele Menschen hatten die ganze Zeit weniger zu tun und weniger Einkommen.“