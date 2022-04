Eine 17-Jährige hat einer 19-Jährigen am Freitagabend auf der Speyerer Frühjahrsmesse an den Haaren gezogen und die Ältere dabei verletzt. Das teilte die Polizeiinspektion Speyer am Sonntag mit. Laut Bericht gerieten die beiden jungen Frauen gegen 22.30 Uhr körperlich aneinander, nachdem sie bereits zuvor auf dem Festplatz aufeinander getroffen waren und „Unstimmigkeiten“ hatten. Das erneute Aufeinandertreffen gipfelte demnach in dem Haareziehen. „Die 19-jährige Geschädigte verspürte hierdurch Schmerzen“, so die Beamten. Gegen die 17-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.