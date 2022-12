Eine Großimmobilie soll ihren Besitzer wechseln: Die Stadt will das ehemalige Stiftungskrankenhaus von ihrer Bürgerhospitalstiftung zurückkaufen. Zur Stiftung hatte der Gebäudekomplex in der Spitalgasse seit 2007 gehört – mit der Option zur Rückübertragung, sobald er nicht mehr für Zwecke der Gesundheitsversorgung genutzt wird. Diesen Zeitpunkt sieht die Stadt gekommen: Das Impfzentrum zieht bald aus, die Unterbringung von Flüchtlingen und der Einzug städtischer Verwaltungseinheiten haben wenig mit dem Stiftungszweck zugunsten alter Menschen zu tun. Weil die Stadt in den maroden Bau investieren müsse und die Stiftung mit dem Gebäude Verluste verbuche, sei es alles in allem „kein sauberer Zustand“, so Verwaltungsdirektorin Sabine Dittus.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) betonte, dass die Stadt das Gebäude nicht weiterverkaufen wolle, der geplante Umbau etwa für Generationenwohnen aber noch dauern werde. Ihr Vorschlag sieht vor, das Gebäude für 38.466 Euro zu übernehmen – das sei der Wert eines Restdarlehens. Axel Wilke (CDU) zeigte sich im Hauptausschuss kritisch: „Brauchen wir das eigentlich jetzt?“ Er erinnerte an hohe Nebenkosten einer Übernahme etwa durch die Grunderwerbssteuer. Seiler stimmte einer Vertagung zu. Sie kündigte weitere Prüfungen und eine erneute Beratung 2023 an.