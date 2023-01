Die Reparatur des historischen Kirchenfensters, das am Platz der Stadt Yavne ausgestellt ist, verzögert sich. Es war im September 2022 beschädigt worden. Die Stadt hatte den Schaden als „recht groß“ bezeichnet und eine Fachfirma verständigt, um diesen näher zu begutachten und gegebenenfalls zu reparieren. Getan hat sich bis zu dieser Woche allerdings noch nichts: Das in einem Rahmen präsentierte Fenster der früheren Kirche St. Guido war weiterhin nur notdürftig gesichert und in bröckelndem Zustand weiter zugänglich. Die Arbeiten stünden noch aus, so eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage: „Aufgrund der Auftragslage und der Weihnachtspause hat der Fachbetrieb die Begutachtung noch nicht durchgeführt. Wir werden das erneut anmahnen.“

Das Glasfenster erinnert an die frühere katholische Kirche St. Guido von 1929, auf deren Grundmauern von 2009 bis 2011 die heutige Synagoge Beith-Shalom gebaut worden ist. Für die Sachbeschädigung, die im September längere Zeit nicht abgesichert worden war, macht die Polizei einen 57-Jährigen verantwortlich, der bei der Tat beobachtet worden sei.