Die Stadtverwaltung sähe es gern, wenn in das leerstehende Kiosk an der Melchior-Hess-Anlage erneut ein Kioskbetreiber einziehen würde. Dies ließ Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Mittwochabend im Stadtrat durchblicken. Sie antwortete damit auf eine Anfrage der Freien Wähler nach einem Konzept zur künftigen Nutzung des Büdchens an der Lindenstraße, das der Stadt gehört. Im früheren „Berni’s“ mit angeschlossener Poststelle gingen im Frühjahr 2025 die Lichter aus. Aktuell laufe noch das Insolvenzverfahren gegen den früheren Pächter, informierte Seiler. Bis dieses abgeschlossen sei, seien der Stadt die Hände gebunden, auch sei das Gebäude noch nicht gänzlich ausgeräumt. Danach wolle man sich erneut über Nutzungsmöglichkeiten Gedanken machen. Die Stadt favorisiere jedoch einen erneuten Kioskbetrieb.