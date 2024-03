Der frühere Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche der Pfalz, Hans Dieter Holtz, ist tot. Der gebürtige Berliner sei bereits am 1. März im Alter von 91 Jahren in Speyer gestorben, teilte die Landeskirche am Freitag in Speyer mit. Von 1974 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 1998 war er leitender Jurist der Landeskirche.

Holtz arbeitete den Angaben zufolge nach seinem Jurastudium im Landeskirchenrat der Evangelischen Kirche im Rheinland in Düsseldorf. Nach seiner Promotion in Köln kam er 1970 als weltlicher Oberkirchenrat in den Dienst der Pfälzer Kirche. Holtz etablierte demnach die Referentenebene im Speyerer Landeskirchenrat sowie eine eigene EDV-Abteilung. Zudem war er Mitinitiator des Kirchlichen Rechenzentrums in Eggenstein bei Karlsruhe.

1972 beteiligte sich Holtz an der Gründung des Erziehungswissenschaftlichen Fort- und Weiterbildungsinstitutes in Landau. Ab 1990 war er Mitglied im Verwaltungsrat des Evangelischen Diakoniewerks Zoar mit Sitz in Rockenhausen und von 1999 bis 2017 dessen Vorsitzender.