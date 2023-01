Engelbert Diwo war 28 Jahre lang Schulleiter der Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule in Speyer. Am Samstag ist er im Alter von 82 Jahren in Speyer verstorben. Von 1974 bis zu seiner Pensionierung 2002 war er nicht nur Rektor der Förderschule, sondern galt mit seiner Fachkompetenz auch über die Schule hinaus als Vorreiter der sonderpädagogischen Qualitätsentwicklung. So war er Wegbereiter inklusiver Bildungsangebote, wie etwa Kooperationen mit Grundschulen.

Aus Steinbach am Glan stammend, hatte Diwo als Internatsschüler schon früh eine Verbindung nach Speyer, wo er sein Abitur am Kaiserdom-Gymnasium ablegte. Nach dem Studium des Lehramts und der Sonderpädagogik in Landau und Mainz hatte er seine erste Stelle an der damaligen Sonderschule für Lernbehinderte in Ludwigshafen-Mundenheim. Im Jahr 1972 wechselte der Pädagoge aus Leidenschaft als Konrektor an die Pestalozzischule nach Speyer. Die Domstadt wurde auch sein Wohnort.

Zahllose Schüler und Lehrerkollegen begleitete er Mut machend, kompetent und einfühlsam. Auch nach seiner Pensionierung blieb er der Schulgemeinschaft bis zuletzt als Ratgeber verbunden. In seiner Freizeit liebte der Pädagoge Reisen mit der Familie im Camping-Bus, über die er ausführliche Tagebücher anfertigte. So entstanden über die Zeit 115 lesenswerte Reiseberichte.