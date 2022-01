Von 1990 bis 1994 hat Heinrich Reinermann als Rektor und Prorektor die Geschicke der Speyerer Verwaltungshochschule gelenkt. Heute feiert er seinen 85. Geburtstag.

Reinermann war als Professor für Verwaltungswissenschaft und Verwaltungsinformatik stets ein Mann mit Bezug zur Praxis und für den Blick über den Tellerrand hinaus. Der in Osnabrück gebürtige Niedersachse hatte eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei den Klöckner-Werken gemacht, bevor er ein Studium der Betriebswirtschaftslehre draufsattelte und universitär durchstartete. Als Stipendiat an der kalifornischen Stanford Universität legte er die Basis dafür, dass er später die Speyerer Hochschule in der elektronischen Datenverarbeitung voranbringen konnte.

Reinermann war in der Domstadt ab 1973 als Lehrstuhlinhaber tätig. Zuvor hatte er sich an der Universität Mannheim mit einer Arbeit über Planungs-, Programmierungs- und Budgetierungssysteme habilitiert. 1976 gründete er das Rechenzentrum der Speyerer Hochschule und blieb bis 2003 dessen Wissenschaftlicher Leiter. Seine Zeit in Speyer wurde unterbrochen von Tätigkeiten als Gastforscher in den USA. Rufe an mehrere europäische Hochschulen schlug er zugunsten des Verbleibs in Speyer aus.

Historisches Interesse

An der Uni wie auch im gesellschaftlichen Leben der Stadt Speyer war der mit mehreren akademischen Preisen geehrte Wissenschaftler stets engagiert und vielseitig interessiert. Er war langjähriger Vorsitzender des Vorstands der Johann-Joachim-Becher-Gesellschaft und ist jüngst als Autor mit Interesse an historischen Persönlichkeiten in Erscheinung getreten. Von 2021 datiert sein Werk über Elisabeth Lonicer, die im 17. Jahrhundert lebte und an deren Fall der Forscher zeigt, wie Martin Luthers Reformation seinerzeit zum Spielball europäischer Machtpolitik geworden war. Insgesamt hat Reinermann rund 20 Bücher und 330 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht, dazu 21 weitere Bücher als Herausgeber.