Mit Aurel Popescu haben die Linken ihren heutigen Fraktionschef zu ihrem Spitzenkandidaten für das Rennen um den Wiedereinzug in den Stadtrat gemacht. Neun stimmberechtigte Mitglieder haben am Montag im Naturfreundehaus ihre Liste für die Kommunalwahl am 9. Juni aufgestellt. Zwei ehemalige Mitglieder anderer Parteien sind dabei.

19 Kandidaten sind bereit, die Partei auf der Liste zu unterstützen. Um 44 Listenplätze zu füllen, haben sich die Stimmberechtigten für überwiegend Dreifach-Benennungen entschieden.