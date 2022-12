Walter Rummel, der ehemalige Leiter des Landesarchivs Speyer, ist mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz geehrt worden.

Die Ehrung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), laut Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd verliehen von deren Präsident Hannes Kopf, ist bestimmt für langjähriges ehrenamtliches Engagement. Der Archivdirektor im Ruhestand Rummel habe sich vor allem in der Erinnerungs- und Bildungsarbeit hervorgetan. Als Beispiele nennt die Landesregierung seine Mitarbeit an der Einrichtung eines historischen Lern- und Gedenkortes im ehemaligen Häftlingskeller der Gestapo in Neustadt.

„Die historisch-politische Bildungsarbeit ist Rummel sehr wichtig“, so das Lob des Landes. Er habe auch in mehreren Gremien sowie in Wissenschaftlichen Beiräten mitgewirkt. Zu seinem ehrenamtlichen Engagement gehöre auch der Sport. Er habe mehrere Lizenzen als Turntrainer erworben und in seiner Heimat am Mittelrhein Kinder trainiert. Als Rummel beruflich in Speyer tätig war, hat er in Dudenhofen gelebt.