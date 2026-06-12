Weg frei für Baustart auf dem Gelände der früheren Kirche St. Ludwig mehrere Jahre nach Planungsstart: Die Baugenehmigung für das Nebengebäude liegt vor.

Sie habe die Genehmigung am Donnerstag erhalten, sagte Doris Grethen, Eigentümerin des Areals in der Korngasse, auf Anfrage. Zuvor hatte die städtische Bauaufsicht grünes Licht signalisiert: Auf Anfrage der Freien Wähler im Bauausschuss, ob für das Nebengebäude eine Ausnahme vom Bebauungsplan zugelassen werde, entgegnete Wolfgang Werner von der Behörde, die sogenannte Befreiung sei vertretbar, weil auch beim Neubau neben der Kirche und an anderen Stellen im Bereich Korngasse mit Erlaubnis der Stadt – und in teils noch größerem Maße – vom Bebauungsplan abgewichen worden sei.

Im Nebengebäude zur Predigergasse hin – eine Art Remise – will Grethen nach eigener Aussage Toiletten, eine Teeküche und einen Serviceraum einrichten, um die Nutzung der einige Meter entfernten Kirche zu ermöglichen. Ein Teil des künftigen Gebäudes werde ein-, ein anderer zweistöckig sein. Auch in die Kirche würden später Sanitäranlagen eingebaut, das werde aber noch länger dauern, weil es hierfür noch keinen Bauantrag, sondern nur eine Bauvoranfrage gebe und die mit dem Denkmalschutz zu klärenden Fragen komplexer seien.

Sechs Jahre in der Planung

Die historische Kirche des Bistums Speyer ist 2016 profaniert und verkauft worden. Grethen hat sie 2020 erworben. Sie plante zunächst den Einbau von Gastronomie, dann nach Kritik von Anwohnern eine Nutzung als Trauerkirche, will nun aber in Richtung einer Traukirche gehen, in der Hochzeiten stattfinden können. Die Stadt hat dafür Zustimmung angedeutet.

Wenn das Nebengebäude fertig sei, könnten in der Kirche auch ohne große Umbauten Ringe getauscht werden, so Grethen. Der frühere Sakralraum würde dann hergerichtet, mit Vorhängen versehen und bei Bedarf vermietet. Ihre neue Planung nach mehreren Verzögerungen: In einem Jahr könnte es soweit sein. Deshalb werde nun die Detailplanung für das Nebengebäude anlaufen. Bei der Brandschutz-Abschottung zum Nachbargebäude hin sehen die Stadt und Grethen noch Nachbesserungsbedarf seitens der angrenzenden Eigentümergemeinschaft. Das Bauamt hat dieser nach eigenen Angaben eine Frist bis Ende dieses Monats gesetzt.