Am Montagmorgen ist die Feuerwehr Speyer wegen einer Rauchentwicklung in der Großen Greifengasse alarmiert worden. In der ehemaligen Kirche Sankt Ludwig brannte Sperrmüll, der durch die Feuerwehr schnell gelöscht wurde, heißt es in einer Mitteilung. Von der starken Rauchentwicklung waren auch angrenzende Wohnungen der „Bistumshäuser“ betroffen. Die Wohnungen wurden von der Feuerwehr kontrolliert und belüftet. Ein Kind und eine erwachsene Person erhielten wegen des Verdachts einer Kohlenmonoxidvergiftung ärztliche Betreuung. Wegen der massiven Rauchentwicklung im Kirchenschiff kam ein Großraumlüfter zum Einsatz (Bild). Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache und dem Schadensausmaß laufen noch.