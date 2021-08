Die Gruppenangebote der Frühen Hilfen, die aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen Wochen und Monaten stark eingeschränkt oder ausgesetzt werden mussten, laufen wieder an. Das Café AnNa zum Kennenlernen und Erfahrungsaustausch für werdende Eltern und Familien mit Kindern bis drei Jahren findet montags von 9.30 bis 11 Uhr im Quartierbüro Soziale Stadt Speyer-Süd, Windthorststraße 18, Vogelgesang, statt. Die Gesprächsgruppe für Mütter trifft sich laut einer Mitteilung der Stadt an jedem zweiten Mittwoch im Monat von 9.30 bis 11 Uhr im Haus der Familie K.E.K.S., Heinrich-Heine-Str. 8, Speyer-West. Bei Bedarf wird eine Kinderbetreuung angeboten. Das nächste Treffen ist am Mittwoch, 8. September. Das Vätertreffen „Zeit für Papa“ findet an jedem zweiten Donnerstag des Monats ab 20 Uhr in wechselnden Gaststätten statt; Aktuelle Informationen gibt es auf Facebook unter fb.me/zeitfuerpapa; nächster Termin: Donnerstag, 9. September. Informationen erhalten Interessierte per E-Mail an fruehehilfen@stadt-speyer.de, telefonisch unter 142924 bei Daniela König, unter 142925 bei Doris Münster, und im Internet unter www.speyer.de/fruehehilfen.