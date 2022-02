Über Speyer führt der Weg zu einer die Welt verändernden Erfindung: Das Hollerith-Lochkarten-Verfahren, Vorgänger der industriellen Automation. Erfunden hat es Hermann Hollerith, Sohn des 1841 in die USA ausgewanderten Johann Georg Hollerith. Der war Studienrat für Latein am Speyerer Kurpfalz-Gymnasium am Kaiserdom.

Der am 18. September 1808 in Großfischlingen geborene und am 9. März 1869 gestorbene Johann Georg Hollerith führte ein bewegtes Leben. Warum er emigrierte, geht aus verschiedenen Unterlagen wie der 1965er-Ausgabe der Vierteljahreshefte des Verkehrsvereins Speyer nicht klar hervor. Möglicherweise aus Verzweiflung wegen des Epidemie-Todes seiner Frau und drei kleiner Söhne, die der Cholera zum Opfer gefallen sein könnten, möglicherweise aus politischen Gründen.

Denn der zwischen 1833 und 1848 an der Speyerer Schule unterrichtende Latein-Lehrer war liberal eingestellt, was dem muffig-engen Zeitgeist der vorherrschenden Kulturbürokratie entgegenstand. Er beteiligte sich vermutlich am „Freiheitsfest“ des 27. Mai 1832 auf dem Hambacher Schloss, ganz sicher an der „Bataille von Kirchheimbolanden“, dem Gefecht pfälzischer Aufständischer (Insurgenten) und einer Abteilung des 1. Preußischen Armeekorps.

Folge der von den Aufständischen verlorenen Schlacht war die Inhaftierung des Speyerer Lateinlehrers in der Reichsfestung Rastatt und die umgehende Entlassung an seiner Schule.

Tod durch Verkehrsunfall

In den USA zogen Hollerith und seine zweite Frau Franziska, geborene Brunn, samt zwei Mädchen aus erster und zweiter Ehe zu den in Buffalo im Bundesstaat New York lebenden Brüdern seiner Gemahlin. Dort wurde Johann Georg Hollerith Vater von Georg Karl (23. Oktober 1855) und Herman (29. Februar 1860).

Seine Schwäger besaßen in Minnesota und Wisconsin ausgedehnte Ländereien, bei deren Bewirtschaftung der ehemalige Pädagoge mithalf. Die Beschäftigung erforderte viele Fahrten.

Auf einer dieser Reisen verunglückte Johann Georg Hollerith, als die Pferde seines Fuhrwerks scheuten und das Fahrzeug umfiel. Die dabei erlittenen Verletzungen führten am 9. März 1869 zum Tod des Speyerers. Der in Buffalo geborene Herman Hollerith studierte an der New Yorker Columbia-Universität Bergfach und blieb nach dem Studium bei seinem Lehrer, dem Gelehrten William Petit Trowbridge.

Gemeinsam beschäftigten sich beide mit der US-Volkszählung von 1880. Später wechselte Herman Hollerith zu verschieden Unternehmen, unter anderem arbeitete er beim Patentamt in Washington.

Über 30 patentierte Erfindungen

Während dieser Zeit tüftelte er an einer Maschine zur Aufzeichnung statistischer Angaben und entwickelte schließlich das Tabelliergerät, das Jahrzehnte nach seinem Tod am 17. November 1929 das Computerwesen revolutionierte. Das war nur eine seiner mehr als 30 patentierten Erfindungen.