Eine Mitarbeiterin der Neonatologie – der Neugeborenen- und Frühchenstation – am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer ist an Tuberkolose erkrankt. Das hat die Geschäftsführung des Hauses mitgeteilt. Die junge Frau sei als Teilzeit-Pflegekraft auf der Kinder-Intensivstation tätig gewesen.

Der Erreger kann bei kleinen Kindern schwerwiegende Schäden verursachen; mit einer groß angelegten Informationskampagne versucht die Klinik nun, die Kontaktpersonen der Pflegerin zu erreichen, damit sie untersucht werden kann. Die Frau hatte die Diagnose erhalten, nachdem sie mehrere Monate auf der Station gearbeitet hatte.

Tuberkulose wird durch Bakterien verursacht, die in Aerosolen enthalten sind, beispielsweise der menschlichen Atemluft. Sehr viele Menschen tragen solche Bakterien in sich, sie werden aber normalerweise vom Immunsystem in Schach gehalten. Die Krankheit ist heute sehr viel seltener als in früheren Zeiten, tritt aber immer wieder einmal auf; im Bereich des Gesundheitsamts Ludwigshafen, zu dem Speyer gehört, wurden in den vergangenen Jahren niedrige zweistellige Fallzahlen gemeldet.

Was Klinik und Gesundheitsamt nun unternehmen und wie eine führende Lungenärztin das Risiko einer Ansteckung der kleinen Patienten einschätzt, können Sie hier lesen.