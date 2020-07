Wie die Stiftung am Samstag mitgeteilt hat, sprachen Thomas Metz, Generaldirektor des Kulturellen Erbes Rheinland-Pfalz, und Professor Andreas Schmauder, Direktor des Landesmuseums in Koblenz, die Dankesworte bei der Preisverleihung. Brigitte Erzgräber vom Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur in Mainz überbrachte als Stellvertreterin von Kulturstaatssekretär Denis Alt (SPD) dessen Grüße.

Einsatz des Stifters für Fotografie als Kunst

Der Stifter und Namensgeber des Preises, Berthold Roland, berichtete über seinen Einsatz für die Anerkennung der Fotografie als moderne Kunstform in Mainz Anfang der 90er Jahre. Der Speyerer Kulturjournalist Nikolaus Meyer diskutierte mit der Preisträgerin darüber, wie Fotos „funktionieren und wirken“.

Ausstellung in Koblenz für 2021 geplant

Hannah Moser studierte an der Kunsthochschule in Mainz bei Professorin Judith Samen, die bei Mosers geplanter Ausstellung 2021 im Landesmuseum Koblenz auch die Laudatio halten wird. Vorherige Träger des Fotokunstpreises sind Sven Paustian, Kirill Golovschenko, Martin Blume, Florian Glaubitz, Kristina Lenz und Katharina Dubno.