Zum zweiten Mal haben Annette Erb und Alexander Genthner in ihrem Haus in der Marienstraße einen kulturellen Salon ausgerichtet.

Literarische Salons und Hauskonzerte waren im 18. und 19. Jahrhundert ein beliebtes Format und sind auch heute wieder im Trend. Die Begegnung von bildenden Künstlern und Kunstinteressierten in privaten Gemäuern von Dritten ist dagegen eher selten, bietet aber eine wundervolle Gelegenheit jenseits des offiziellen Kulturbetriebes mit Kunstschaffenden und Kulturinteressierten ins Gespräch zu kommen.

Zu sehen sind in der zweiten Runde von „M3“ aktuelle Fotografien von Joachim Pfaffmann. Die Bilder, die er für diese Ausstellung zusammengestellt hat, entstanden bei seinen letzten Thailandreisen im Sommer. Pfaffmann selbst versteht diese Fotos nicht als Reise-Dokumentation, sondern spricht bewusst von einer „spirituellen Reise“ in ein Land, das tiefe Eindrücke bei ihm hinterlassen hat.

Spirituelle Reise

Schon lange habe ihn die buddhistische Religion und Kultur fasziniert, sagt er. Deshalb hat er sich auf den Weg gemacht und den Versuch unternommen, die thailändische Alltagswelt mit seinen Fotos künstlerisch zu erfassen. Isabella Keßler (Gesang) und Phil Hergett (Gitarre) konnten mit ihren Songbeiträgen zur Vernissage hervorragend an Pfaffmanns spirituelle Reise andocken.

Thailand nähert sich der Fotograf dabei in sehr unterschiedlichen Formen: In der direkten Kommunikation mit einem Modell, aus der Porträts in Schwarz-Weiß entstanden. Hinzu kommen einfühlsame Aufnahmen von persönlichen Begegnungen mit Menschen in Tempeln, die ein offenes Ein- und Abtauchen in die buddhistische Kultur belegen, sowie eine ganze Reihe von Straßenaufnahmen aus Thailand, in denen Pfaffmann das alltägliche Leben vor Ort einfängt.

Sich-Öffnen einem neuen Kulturkreis gegenüber

Interessant ist für den Fotografen immer der eine Moment, bei dem sich in seinem Motiv eine Geschichte bündelt. Er kann erst dann den Auslöser betätigen, wenn er weiß, welche Begebenheit sich damit verbindet. Und so kann Pfaffmann über alle seine Fotoarbeiten eine Geschichte erzählen: Von dem Straßenjungen, der leidenschaftlich eine alte Gitarre malträtiert, weil er in der Musik seine Zukunft sieht, oder von buddhistischen Tempelschülerinnen, die den westlichen Besucher neugierig umgarnen und begrüßen (siehe Fotos). Pfaffmann selbst bezeichnet seine Fotos als „Plattencover für Geschichten“. Dieses bedingungslose Sich-Öffnen einem neuen Kulturkreis gegenüber kennzeichnet seine Arbeit und ermöglicht ihm den Spagat zwischen Porträt und Akt, Landschafts- und Street-Fotografie.

Pfaffmann ist seit über 40 Jahren künstlerisch, literarisch und musikalisch aktiv. Der Mäander seines Lebenswegs führte ihn durch verschiedenste Länder, Kulturen, Lebensentwürfe und Brotberufe. Der Kunst ist er über die Jahrzehnte immer treu geblieben. Letztlich kristallisierte sich für den geprüften Fotodesigner und Kulturmanager die Arbeit mit der Fotografie zum Medium seiner Wahl heraus. Hier verbindet er Fotografie, Poetik und Bildende Kunst. Immer mit dem Fokus auf Transzendenz und die Magie, die den Dingen innewohnt.

Dialog über kulturelle Sparten hinweg

Der kulturelle „Salon M 3“ in der Marienstraße hat Fahrt aufgenommen. Zweimal im Jahr - einmal im Herbst/Winter und einmal im Frühsommer - wollen Annette Erb & Alexander Genthner künftig ihr privates Haus in der Marienstraße für kulturelle Veranstaltungen öffnen, die sich zum Ziel setzen, den Dialog über kulturelle Sparten hinweg zu ermöglichen.

Klar ist dabei auch: Sie denken nicht an eine dauerhaft geöffnete Galerie und wollen auch keinen neuen Kulturverein gründen. Sie verstehen ihr Angebot als Salon, der regelmäßig kulturell interessierte Menschen zusammenführt und an Kunst im weitesten Sinn teilhaben lassen möchte.

Wer die Thailand Fotos von Joachim Pfaffmann noch nicht kennt, sollte das ergänzende Angebot des „Salon M 3“ nutzen. Zu vier weiteren Terminen werden Annette Erb & Alexander Genthner die Ausstellung in ihrem Haus in der Marienstraße öffnen: Am 11., 18. und 27. November sowie am 4 Dezember, jeweils 17.30 bis 18 Uhr wird der Salon erneut Besucher empfangen. Eine Anmeldung unter infosalonm3@gmail.com ist erwünscht. Joachim Pfaffmann wird bei allen Terminen anwesend sein und kann viele Geschichten über seine Fotoarbeiten erzählen.