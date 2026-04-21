Die Stadt Speyer startet einen Fotoaufruf „Speyer erblüht“ in ihrer Kampagne „Tausende Gärten – Tausende Arten“. Ausrichter sind demnach das Nachhaltigkeitsmanagement und das Bildungszentrum Villa Ecarius. Bürger aus Speyer und Umgebung werden gebeten, Fotos einzureichen, die zeigen, wie sie aktiv zur Förderung der Artenvielfalt in ihrem Garten, auf dem Balkon oder vor dem Fenster beitragen. „Man muss keinen großen Garten haben, um etwas für die Artenvielfalt zu tun. Oft reichen schon ein paar einfache Veränderungen auf dem Balkon oder vor dem Haus, damit sich Insekten wieder wohler fühlen“, wird Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) zitiert.

Bei der Fotoaktion können bis zu drei Fotos pro Person im Zeitraum vom 4. Mai bis zum 11. August 2026 eingereicht werden. Kontakt: E-Mail an stadtbibliothek@stadt-speyer.de oder postalisch an die Stadtbibliothek Speyer (Bahnhofstraße 54, 67346 Speyer). Am 19. August werden laut Stadt unter allen Teilnehmern Preise verlost. Die Bilder des Fotoaufrufs seien im Anschluss in der Saatgutbibliothek im Erdgeschoss der Stadtbibliothek zu sehen.