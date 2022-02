Während der Internationalen Wochen gegen Rassismus werden vom 20. Februar bis 20. März in Speyerer Läden und Institutionen Fotos der Neustadter Künstlerin Sara Sun Hee Martischius zu sehen sein. Mit ihrem Projekt „Mein Leben – Dein Rassismus“ möchte sie Betrachter einladen, sich mit den eigenen Rassismen auseinanderzusetzen.

„Rassismus verletzt. Ständig und jeden Tag aufs Neue. Neben körperlichen Übergriffen und offen rassistischen Stammtischparolen sind es die vermeintlich harmlosen Alltagsrassismen, sogenannte Mikroaggressionen, denen People of Color täglich ausgesetzt sind“, heißt es in einer Presseerklärung der Steuerungsgruppe von „Speyer ohne Rassismus – Speyer mit Courage“, die die Foto-Ausstellung initiiert. Die Neustadter Journalistin und Antidiskriminierungstrainerin Sara Sun Hee Martischius sei bereits ihre ganzes Leben lang mit Alltagsrassismen konfrontiert gewesen und möchte neben der Ausstellung ihrer Fotos auch ins persönliche Gespräch kommen.

Vortrag am 20. Februar

Ihr Projekt stellt sie deshalb am Sonntag, 20. Februar, 14.30 Uhr, in einem Online-Dialogvortrag der Volkshochschule Speyer vor. Im Gespräch will die Künstlerin Strategien aufzeigen, wie man sich ausdrückt, ohne zu verletzen, und wie auf der anderen Seite mit Verletzungen umgegangen werden kann. Die Teilnehmer der Veranstaltung sind zum aktiven Austausch eingeladen.

Bei der Foto-Ausstellung mit dabei sind: der Kaufladen Speyer, Chamäleon, Osiander, Spei'rer Buchladen, Teekontor, Buchhandlung Fröhlich, Springer’s Kaffeemanufaktur, Abele Optik, Sakul, Einhorn Apotheke, Handfairlesen, Mode Schmitt, Tourist Info, Winkeldruckerey, Kinder- und Jugendtheater, der Bäcker ums Eck, Holfelder Languages und die Villa Ecarius.

Noch Fragen?

Eine Anmeldung zur Veranstaltung „Mein Leben – Dein Rassismus – Alltagsrassismus aus der Sicht einer Betroffenen“ ist über www.vhs-speyer.de erforderlich. Der Zugangslink zur Zoom-Konferenz wird im Anschluss automatisch versandt.