Am 28. Oktober gehen die SchUm-Kulturtage in Speyer weiter. „80. Jahrestag der Gurs-Deportation Speyerer Juden“ ist der Titel des Vortrags von Roland Paul, ehemaliger Direktor des Instituts für Pfälzische Geschichte und Volkskunde in Kaiserslautern, am Mittwoch, 28. Oktober, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Stadtrats. Anmeldung für den Vortrag unter kultur@stadt-speyer.de oder Telefon 06232 14-2744. Ein besonderes Projekt hat das Ensemble WAKS verwirklicht: Jüdische Phonographenstimmen – Yiddish Voices. Sie rekonstruieren, interpretieren und ergänzen jiddische Lieder, die zwischen 1928 und 1943 mit Wachswalzen-Phonographen in russischen Dörfern aufgenommen wurden. Hierbei verweben sie die Vergangenheit in Form der Originalaufnahmen mit den Livedarbietungen des Ensembles. Aufgrund der großen Nachfrage findet das Konzert am Samstag, 31. Oktober, um 19.30 Uhr nicht – wie zunächst angekündigt – im Historischen Ratssaal, sondern in der Stadthalle Speyer statt. Karten für das Konzert gibt es bei der Tourist-Information unter 06232 14-2392 und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.