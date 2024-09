Die Bewirtschaftung der zu Speyer gehörenden Waldflächen bleibt ein Zuschussgeschäft. Der am Mittwochabend im Umweltausschuss vorgestellte Forstwirtschaftsplan geht für 2025 von einem Defizit von rund 245.000 Euro aus. In den Vorjahren 2023 und 2022 waren Verluste in ähnlicher Höhe angefallen.

Dabei schlägt vor allem die Pflege des rund 700 Hektar großen Stadtwaldes zu Buche, wie Christopher Skala, Leiter des Forstamtes Pfälzer Rheinauen, sagte. Die Landesbehörde ist von der Stadt mit der Bewirtschaftung des Stadtwaldes und des rund 300 Hektar umfassenden Bürgerhospitalwaldes betraut. Während im Letzterem nur wenige Eingriffe erforderlich seien, sei insbesondere die Verkehrssicherung im Stadtwald vergleichsweise aufwendig. „Dort ist einfach mehr los“, so Skala. Dass der Wald für Speyer ein Zuschussgeschäft sei, erkläre sich auch der mittelfristigen Forstplanung. So habe sich die Stadt dazu entschlossen, 2025 wie schon in den Vorjahren auf einen regulären Holzeinschlag zu verzichten und nur Holz zu vermarkten, das bei den Pflegearbeiten anfällt. So liegt für den Stadtwald die maximal jährlich mögliche Holzernte bei rund 2700 Festmetern, für den Bürgerhospitalwald bei knapp 1000 Festmetern. Beide Werte würden bei Weitem nicht ausgeschöpft, sagte Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) und verwies auf den Beschluss des Stadtrats, die Speyerer Wälder behutsam zu nutzen und an den Klimawandel anzupassen: „Die Holznutzung steht nicht im Vordergrund.“ Ein neues, naturnahes Waldbewirtschaftungskonzept, das für die Jahre nach 2025 gelten soll, sei in Vorbereitung.