Speyer. „Seit fast sechs Wochen fiel kaum ein Tropfen Regen. In der oberen Waldbodenschicht herrscht schon wieder akuter Wassermangel.“ Das Forstamt Pfälzer Rheinauen in Bellheim weist in einer Mitteilung auf die steigende Waldbrandgefahr aufgrund der aktuellen Trockenheit hin. Inzwischen sei die Waldbrandstufe vier (hoch) von fünf (sehr hoch) erreicht. Deshalb appelliert die Behörde an die Umsicht und die Mithilfe der Bürger.

Doch nicht allein wegen des sonnigen und niederschlagsfreien Wetters seit Mitte März sei die Waldbrandgefahr inzwischen hoch, informiert das auch für den Raum Speyer zuständige Forstamt. „Hinzu kommt ein hoher Anteil von abgestorbenen trockenen Baumteilen, die Stürme und Borkenkäferbefall der vergangenen Monate hinterlassen haben“, heißt es weiter. Trockene Blätter und insbesondere Nadeln böten Flammen eine „ideale Nahrung“. Am größten sei die Brandgefahr in reinen Nadelbaumbeständen, etwa in Kiefern-Monokulturen.

Uwe Fehr, der Leiter des Forstreviers Speyer, und Jürgen Render, der dem Forstrevier Modenbach vorsteht, haben in den vergangenen Jahren viele Kiefern fällen lassen und stattdessen großen Wert auf den Nachwuchs von Laubbäumen gelegt. Dieser Umbau des Waldes hin zu Mischbeständen und die Fällung von geschädigten oder abgestorbenen Bäumen in den vergangenen Monaten vermag die Anfälligkeit des hiesigen Forsts für Brände verringert haben. Gefeit vor Feuersbrünsten ist er dennoch nicht.

„Die Forstleute, die Feuerwehr und die Polizei sind beim Waldschutz auf die Mithilfe der Waldbesuchenden angewiesen“, wendet sich das Forstamt an die Bürger. Die Behörde bittet darum, dass „jede, auch kleinere Rauchentwicklung außerhalb der Siedlungsgebiete“ über eine der Notrufnummern – 112 für die Feuerwehr oder 110 für die Polizei – gemeldet wird. „Die Angabe der im Wald beschilderten Rettungspunkte erleichtert die rasche Bekämpfung. Sie befinden sich häufig an Wegekreuzungen oder markanten Punkten und sind als grüne Tafeln mit weißem Kreuz und einer Rettungspunktnummer gut erkennbar“, heißt es.

Rauchen und Grillen verboten

Das Forstamt weist darauf hin, dass das Rauchen im Wald ebenso strengstens verboten ist wie das Grillen und Anlegen offener Feuer. Zudem sollten bloß ausgeschilderte Parkplätze benutzt werden, weil sich trockene Grasflächen durch heiße Katalysatoren unter den Autos entzünden könnten. Überdies stellten Glasscherben wegen deren „Lupeneffekt“ eine erhebliche Brandgefahr dar.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für unseren Raum auch für Montag noch Waldbrandstufe vier. Ab Dienstag soll sich die Lage wegen Regens vorübergehend entspannen.

Im Netz