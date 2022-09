Erste Ergebnisse des Forschungsprojekts „Speyer im Nationalsozialismus“ werden am Dienstag, 6. September (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal), in einer öffentlichen Ältestenratssitzung vorgestellt. Bis 2023 sollen die Resultate in einem Sammelband zusammengeführt werden.

Die Projektleitung für das seit Jahren laufende Forschungsprojekt ist beim Stadtarchiv Speyer angesiedelt. Für die wissenschaftliche Betreuung ist Angela Borgstedt, Lehrstuhlinhaberin an der Universität Mannheim, verantwortlich. „Mit dem Forschungsprojekt ,Speyer im Nationalsozialismus’ wird das dunkelste Kapitel der Stadthistorie erstmals als Gesamtepoche auf kommunaler Ebene aufgearbeitet und in einem wissenschaftlich fundierten Sammelband der Öffentlichkeit zugänglich gemacht“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD).

Borgstedt wird laut Ankündigung der Stadt in der Sitzung einen Überblick über das Projekt geben. Danach tragen die Experten Lenelotte Möller, Ludger Tekampe, Christoph Picker, Alexander Krause und Klaus-Jürgen Becker ihre Teilergebnisse vor.