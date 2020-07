Hin und her: Am 28. April ist eine neue Straßenverkehrsordnung in Kraft getreten. Auch Strafen, die von der Zentralen Bußgeldstelle des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Speyer für Verkehrsverstöße im gesamten Bundesland verhängt werden, hatten sich damit erhöht. Am 3. Juli wurde die Novelle wegen Formfehlern bundesweit kassiert – mit wiederum beträchtlichen Auswirkungen für die rund 300 Mitarbeiter der Bußgeldstelle in Speyer (Maximilianstraße/Kleine Pfaffengasse) und in der Außenstelle Zweibrücken.

Diese sind laut Polizeipräsidium „mit erheblichen Mehraufwand belastet“, seit die Kunde über die Ungültigkeit der Verordnung aus dem Bundesverkehrsministerium kam. „Dies betrifft zum einen ein erhöhtes Telefonaufkommen durch Rückfragen von Betroffenen, zum anderen aber auch die Umstellung auf den nunmehr wieder gültigen Tatbestandskatalog“, so Sprecher Jan Liebel auf Anfrage. Zahlreiche Betroffene fragten zum Stand ihrer Verfahren nach. Die Bußgeldstelle rät, davon aktuell abzusehen: „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund der hohen Anzahl nicht auf jede telefonische Nachfrage eingehen können“, schreibt sie im Internet.

Wenn noch kein Bescheid erlassen sei, werde wieder der vor dem 28. April gültige Bußgeldkatalog angewandt. Eine Anzahl der Bescheide, die im fraglichen Zeitraum ergangen sind, kann die Polizei nicht nennen. Die Anzahl von 2,635 Millionen Verfahren im gesamten Jahr 2019 – nachdem es 2017 noch rund 1,6 Millionen gewesen waren – zeigt aber, dass die Ausmaße in die Hunderttausende gehen könnten.