Kritik an der Belastung durch den Güterverkehr in Speyer äußert in einer Stellungnahme Landtagsabgeordneter Michael Wagner (CDU). Er bezieht sich auf einen Ortstermin am Dienstag mit Anwohnern der Schützenstraße, bei denen ein Vertreter der Deutschen Bahn betont hatte, dass der besonders belastende Güterverkehr in Speyer nur mit geringem Anteil vertreten sei. Wagner widerspricht dem: Die pro Jahr rund 3000 Züge seien vor allem hinsichtlich des Lärms ein Problem. Deshalb bedauere er es, dass derzeit keine konkreten Abhilfemaßnahmen vorgesehen sind. Er hoffe, dass der Handlungsbedarf infolge einer aktuell laufenden Belastungsanalyse der Bahn erkannt werde.

Wagner hatte in einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung nach dem Ausmaß des Güterverkehrs auf der Bahnstrecke durch Speyer gefragt. Dabei ging es auch um den Eindruck, dass dieser in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen habe. Das wird in der Antwort des Verkehrsministeriums zumindest teilweise bestätigt: Mit 3233 Zügen, die den Speyerer Hauptbahnhof durchquert haben, lag der Wert 2022 deutlich über dem von 2021 mit 2738 und 2020 (2682). Vor der Corona-Krise, die sich auch auf den Verkehr ausgewirkt hatte, war die Anzahl mit 3771 Zügen im Jahr 2019 jedoch höher.

Für das Jahr 2023 hat Wagner die Werte nur bis einschließlich 15. Dezember erhalten: In elfeinhalb Monaten waren es demnach 2937 Züge. Die 287 Güterbahnen, die Speyer 2023 in den frühen Morgenstunden zwischen 3 und 5 Uhr durchquert haben, waren allerdings der höchste Wert aller fünf Jahre.