Von Patrick Seiler

Wer sich für Unternehmer interessiert, die sich von keinen Widrigkeiten ausbremsen lassen, sollte mal die Jungs von „Cubanos Speyer“ in den Blick nehmen. Deren Konzept, bei Festen und Festivals Leckereien anzubieten, nahm beim Altstadtfest 2016 seinen Ausgang und bietet seit der Anschaffung eines „Foodtrucks“ 2019 ganz neue Möglichkeiten – wenn, ja wenn da nicht eine Pandemie und ein anderes Problem wären. Trotzdem: Beim „Maifeld Derby“, dem Musikfestival von 9. bis 12. Juni auf dem Mannheimer Maimarktgelände, werden die Cubanos – Sandwiches auf kubanische Art – aus Speyer aufgetischt, wahlweise mit marinierter Schweineschulter und mit Halloumi-Käse.

Dass es in Corona-Zeiten nicht so schnell klappen würde, die Ausgaben für den Bus zu amortisieren, kann sich wohl jeder denken. Wenn dann noch größere technische Probleme dazukommen, sind schon so gute Nerven erforderlich, wie sie Cubanos-Inhaber Nikolaos Troiannos hat. „Ab dem Winter 2019 war der Motor kaputt, erst seit einem Monat fährt der Bus wieder“, erzählt er. Der Werkstatt-Betreiber seines Vertrauens habe seinem Unternehmen zuliebe das fahruntüchtige Gefährt zu mehreren Festivals geschleppt, damit Cubanos verkauft werden konnten.

Abschleppservice gefragt

Nach Mannheim sind die Speyerer Firmeninhaber in dieser Woche wieder selbst gefahren. Genauer gesagt bis vors Schloss. Dort machte sich die poröse Kraftstoffleitung des Peugeot J7 von 1973 bemerkbar – und es war wiederum der Abschleppservice gefragt. Troiannos bremst das, wie gesagt, nicht aus. „Wir sind dabei, weil wir das gut finden“, preist er mutige Veranstalter wie beim Maifeld. Auf Speyer bezogen, lobt er den Zusammenhalt in der Gründerszene: „Es ist zwar nicht Berlin, trotzdem merkt man, dass sich hier was entwickelt.“