Einen Schaden nahe 100.000 Euro hat laut Polizei ein 86-Jähriger aus dem Landkreis Südliche Weinstraße am Montagmorgen in Speyer verursacht. Er ist mit seinem Auto über einen Zaun auf zwei andere Autos gefahren.

Der Unfall ereignete sich um 9.50 Uhr auf einem Parkplatz in der Mühlturmstraße. Der Fahrer sei über die Untere Langgasse in Richtung Mühlturmstraße gekommen, dort gegen die Einbahnstraße nach links abgebogen und auch durch unruhige Fahrweise aufgefallen, teilt die Polizei auf Anfrage mit. Er habe Zeugen zufolge mehrfach hintereinander Gas gegeben und gebremst und offenbar erfolglos versucht, auf den Parkplatz zu fahren. Am Ende sei er mit überhöhter Geschwindigkeit auf einen gut einen Meter hohen Zaun zugefahren, habe diesen quasi „als Schanze genutzt“ und sei auf zwei geparkten Autos gelandet. Der Pkw sei derart „aufgebockt“ gewesen, dass zur Bergung ein Kran eingesetzt werden musste.

Vor allem wegen der Schäden an drei Autos geht die Polizei von einer fast sechsstelligen Schadenssumme aus. Zum Glück habe es keine Verletzten gegeben. Die Ursache des folgenreichen Fahrfehlers war am Montagnachmittag noch unbekannt. Der 86-Jährige habe eine Blutprobe abgeben müssen, so eine Polizeisprecherin. Dass plötzliche körperliche Ausfallerscheinungen die Unfallursache waren, werde nicht ausgeschlossen.