„57 Schuljahre sind genug“, meint Erich Clemens. 13 Jahre davon ist er Schulleiter am Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium (FMSG). Am Schuljahresende geht der 63-Jährige in den Ruhestand. Den Schreibtischstuhl will er in Zukunft häufiger gegen die Orgelbank und auch den Sitz im Tragschrauber eintauschen.

Erich Clemens’ Dienstzimmer ist noch voll möbliert. An den Wänden hängt Kandinsky, auf dem Schreibtisch stapeln sich Akten. Für seine Nachfolgerin Lenelotte Möller sei