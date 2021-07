Die Einsatzkräfte der Speyerer Feuerwehr sind seit Tagen in der von der Flutkatastrophe besonders schwer betroffenen Gemeinde Mayschoß im Landkreis Ahrweiler im Einsatz. Jetzt ruft der Stadtverband Speyer des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) zu Spenden für die Betroffenen dort auf: „Die verheerenden Überflutungen haben viele Menschenleben gefordert. Andere Betroffene stehen vor dem Nichts“, teilt der Stellvertretende Vorsitzende Michael Hemmerich mit. Wer spenden will, kann das unter „Flutopfer-Hilfe DGB SV Speyer“ tun an IBAN DE43 5479 0000 0005 0020 01. Die Stadt Speyer ruft ebenfalls zu Spenden auf, nachdem der Mayschoßer Bürgermeister Hubertus Kunz OB Stefanie Seiler (SPD) am Telefon vom Ausmaß der Katastrophe berichtet hat, teilt die Stadt mit. Spenden auf ein von der Mayschoßer Partnerstadt Herzogenrath eingerichtetes Konto können unter „Nothilfe Mayschoß“ an IBAN DE29 3916 2980 1017 1970 25 überwiesen werden. Die Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt hat mitgeteilt, den Erlös aus dem Verkauf ihres Kunstbuchs „Exoten“ der Lebenshilfe Ahrweiler zu spenden. Es ist in der Buchhandlung Boesner in Mutterstadt erhältlich.