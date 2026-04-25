Speyer wird steinreich: Am Mittwoch hat das Baggerschiff „Stormvogel“ rund 1000 Kubikmeter Kies auf Höhe der Alten Ziegelei bei Speyer in den Rhein gekippt. Weitere rund 3000 Kubikmeter sollen ab Mitte Mai folgen. Wie Fachbereichsleiter Nico Sauter vom Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Oberrhein in Mannheim auf Anfrage mitteilt, müssen bei Leimersheim rund 1500 Tonnen sogenanntes Geschiebe vom Grund der Fahrrinne entfernt werden, um die Schifffahrt nicht zu gefährden. Das Material werde nach und nach von der „Stormvogel“ stromabwärts geschafft und am Rheinkilometer 401 am Erlus-Gelände wieder verklappt.

Die Umlagerung nach Speyer ist laut Sauter notwendig, weil der Fluss bei der Domstadt eine Rechtskurve beschreibt. Dadurch sei die Strömung auf der linksrheinischen Seite stärker und trage dort Material ab. Damit sich die Flusssohle nicht zu stark eintiefe, müsse immer wieder Kies zugeführt werden, erläutert Sauter. „Ein Kieselstein benötigt von Leimersheim nach Speyer auf natürlichem Weg etwa fünf Jahre. Wir beschleunigen den Prozess nur etwas.“

Nassbaggerarbeiten im Rhein liefen das ganze Jahr über, um die Fahrrinne freizuhalten. Ein Teil des überschüssigen Materials werde beständig zur Staustufe Iffezheim gebracht und dort dem Strom als Geschiebe wieder mitgegeben, um der Tiefenerosion des fließenden Wassers entgegenzuwirken.