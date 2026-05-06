Die Basler Reederei Viking River Cruises, der in Speyer zwei Anleger für Kreuzfahrtschiffe an der Rheinpromenade gehören, setzt für den Landtransport ihrer Passagiere auf neue Reisebusse in Viking-Aufmachung. Wie der Nutzfahrzeuge-Hersteller Daimler Truck mitteilt, haben mehrere Busunternehmen, die im Auftrag von Viking unterwegs sind, jetzt insgesamt 16 Setra-Reisebusse der Modelle S 516 (48 Sitzplätze) HD und S 517 HD (52 Sitzplätze) übernommen. Die zwei- und dreiachsigen Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 19,5 und 24,75 Tonnen und jeweils rund 430 PS werden laut Daimler Truck unter anderem entlang der Kreuzfahrtroute Trier – Basel und wieder zurück eingesetzt und dienen dazu, Viking-Gäste zu Stadtrundfahrten und Ausflugszielen zu kutschieren.

Viking sprach zuletzt für Speyer von rund 680 Anlegemanövern im Jahr, der Großteil von eigenen Schiffen. Doch auch Kreuzfahrtschiffe anderer Reedereien mieten sich immer wieder an den Viking-Steigern ein. Auch die beiden Steiger der städtischen Verkehrsbetriebe Speyer (VBS) werden von Kreuzfahrtschiffen angefahren.