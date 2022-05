Wo werden heute noch historische Flugzeugteile angeboten? Diese Frage stellen sich laut Technik-Museum Speyer zahlreiche Flugzeugenthusiasten in ganz Europa. Es will mit der Internationalen Flugzeugteile-Börse, die Samstag, 28. Mai (8 bis 17 Uhr), in der 48. Auflage stattfindet, ein Forum dafür bieten. Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse zu 7 Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen keinen Eintritt. Neuer Organisator ist Thomas Jülch aus Steinweiler, der unter thomas.juelch@juelch-gmbh.de oder Telefon 0176 19065993 ebenso wie unter www.technik-museum.de/flugzeugteile-boerse informiert. Für die Börse angekündigt sind Aussteller aus dem In- und Ausland. Sie zeigen unter anderem Teile sogenannter Warbirds, wie Messerschmitt Me 109 und Focke Wulf Fw 190. „Aber auch Bücher, Zeichnungen, Fotos und historische Kleidung werden angeboten“, informiert das Technik-Museum.