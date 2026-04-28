In der Nähe des Speyerer Flugplatzes ist nach Polizeiangaben am Dienstagvormittag bei einem Flugzeugabsturz ein Mensch ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Kriminalpolizei Ludwigshafen auf Anfrage mitteilt, sei gegen 11.15 Uhr von anderen Piloten eine Rauchsäule gemeldet worden. Die verstorbene Person sei noch nicht identifiziert. Noch nicht bekannt sei, ob sie allein in dem Flugzeug saß. Das Ultraleichtflugzeug sei über einem Waldgebiet in der Nähe des Flugplatzes abgestürzt. Derzeit liefen noch Bergungsmaßnahmen. Auch die Feuerwehr sei vor Ort, Brandgefahr bestehe in dem Gebiet aber derzeit nicht. Die Kriminalpolizei leite ein Todesermittlungsverfahren ein. Für die Ermittlung der Absturzursache sei die ebenfalls eingeschaltete Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung zuständig.