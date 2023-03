Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hagel, Sturm, Regen und Taubenkot haben der Nord Noratlas schwer zugesetzt. Die Mitarbeiter der Werkstatt des Technik-Museums Speyer setzen alle Hebel in Bewegung, um dem zweimotorigen Flugzeug auf dem Parkplatz am Haupteingang neuen Glanz zu verleihen. Bei der Restauration an dem Aushängeschild haben sie so manche Überraschung erlebt.

„In den Propellern waren Löcher: der Hagel“, sagt Ralf Handrich und schüttelt den Kopf, als ob der Werkstattmitarbeiter noch immer kaum glauben kann, welche Spuren die Witterung an dem