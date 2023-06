Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Flugpioniere leben gefährlich. Vor allem, wenn dann auch noch geschossen wird. Die Verluste der bayerischen Fliegertruppe im Ersten Weltkrieg sind jedenfalls hoch.

Krieg ist auch technologischer Darwinismus. Dem bayerischen Kriegsminister schwant schon im Mai 1914, was da bald auf der Resterampe der technologischen Evolution landen wird. In einem Brief an das preußische