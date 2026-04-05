Endlich ist er wieder da, der Flugplatzlauf in Speyer. Das ist doch eine ganz besondere Atmosphäre. Und deshalb gibt es das schon bald wieder.

Der Flugplatz Speyer verleiht Flügel. So zumindest lässt sich erklären, wieso auf der Start- und Landebahn am Samstagabend Bestzeiten erzielt wurden. Wieso das mit besonderem Charme verbunden war, hat der Vorsitzende des RC Vorwärts, Thomas Zürker, erklärt. Vor ein paar Jahren hat es schon einmal Flugplatzläufe gegeben, immer parallel zum Flugplatzfest. Das hat sich als wenig ideal herausgestellt.

Eine Winterlaufserie folgte, als Training unter Wettkampfbedingungen. Schließlich entwickelte sich daraus unter dem neuen Flugplatzchef Yannis Graf wieder ein originärer Flugplatzlauf. Der zog am zurückliegenden Osterwochenende 318 Starter an. Beachtlich: Rutger Martens (Jahrgang 1990) von Soprema TSV Mannheim lief die zehn Kilometer in 32:18 Minuten.

Zürker schwärmt

„Die Strecke ist sehr schnell“, sagte Zürker im RHEINPFALZ-Gespräch. Eben, mit zwei langen Geraden und großen Kurven sei sie ideal, um Zeitverluste zu vermeiden. Sehr gut gelaufen seien nicht nur die Sportler, sondern auch die Veranstaltung an sich. „Auf dem Flugplatz zu starten, ist für alle etwas Besonderes“, stellte Zürker heraus.

Kurz nach dem Sonnenuntergang fiel der Startschuss. Im Dämmerlicht, bei Runway-Beleuchtung, habe die Strecke etwas Mystisches. „Zunächst läuft man ins Dunkle. Dann wird die Beleuchtung vom Dom immer heller und bei der Umkehr ist die Firma Haltermann mit ihrer Beleuchtung ein optischer Magnet“, beschreibt Zürker die Magie beim Flugplatzlauf abseits von Leistung und Zeit.

Hellmann siegt

Dass sich alle davon sehr begeistert zeigten, freut den Vorsitzenden umso mehr. Abgesehen vom optimalen Datum zog die nicht alltägliche Strecke neben Läufern aus der Umgebung auch Elsässer an. Die LG Rülzheim stellte mit 13 Startern um die erfolgreiche Sportlerin Tanja Hellmann ein großes Feld.

Sie ging als erste Frau nach 36:52 Minuten ins Ziel. Preise gab es jeweils für die drei schnellsten Frauen und Männer im Wettbewerb. Martens folgte im Hauptlauf Norman Korff (33:23 min) vom TV 1890 Edingen und Einzelstarter Nour Eddine Chakour (34:33) sowie neben Hellmann Sarah Schmitt (40:56) vom TV Maikammer und Jenna Gensheimer (42:26) von der LG Rülzheim. Der Vorwärts bot neben der langen Distanz auch Einzel- und Doppelrunden an, was guten Anklang fand. Ein zufriedener Zürker betonte am Ende: „Wir wollen den Flugplatzlauf zweimal im Jahr anbieten“, demnächst im Spätjahr.