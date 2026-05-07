Die Speyerer Flugplatz-Betreibergesellschaft FSL hat den Termin für ihr Flugplatzfest 2026 bewusst gewählt: Sie will vom „Brazzeltag“ des Technik-Museums nebenan profitieren.

„Vom Segelflugzeug bis zum Jet – Faszination Fliegen hautnah erleben“ lautet das Motto des Flugplatzfests am Wochenende 9. und 10. Mai jeweils von 10 bis 18 Uhr. Die Vereine und Flugschulen des Flugplatzes Speyer machen laut Ankündigung Angebote für die ganze Familie. Es gebe Rundflüge, Modellflug-Vorführungen, fliegende Oldtimer sowie exklusive Einblicke in die Arbeit von Zoll und Bundespolizei. Auch für Bewirtung sei gesorgt, so FSL-Prokurist Rainer Zotz.

Einen Zugang zum Festgelände gibt es an diesen Tagen in der Heinkelstraße – ganz in der Nähe des Technik-Museums, das an diesem Wochenende jeweils von 9 bis 19 Uhr geöffnet ist und zwischen 10 und 17.30 Uhr wegen besonderer Angebote zum Brazzeltag mit den größten Besucherzuspruch des Jahres erwartet. Der Flugplatz kooperiert mit dem Museum, weil Technik-Fans an diesem Wochenende auf beiden Seiten der Heinkelstraße auf ihre Kosten kommen sollen.