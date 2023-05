Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Neuzugang im Tower des Verkehrslandeplatzes: Die Flight Academy Speyer bietet dort Theorieunterricht für den Erwerb von Pilotenscheinen an, bis ein großzügiges Gebäude in der Nachbarschaft fertiggestellt ist. Die Flugschule wird die Räume in dem Neubau jedoch nicht allein beziehen. Auch ein Restaurant soll dort Platz finden, wie Investor Walter Garrecht mitteilt.

Ein weiteres Ziel von Roland Kern würde mit der Eröffnung eines Lokals in Erfüllung gehen. „Ich wollte von Anfang an, dass man auf dem Flugplatz essen kann“, sagt der