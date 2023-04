Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Flugplatz Speyer ist am Samstag ein neuer Hangar eingeweiht worden. Bauherr ist Walter Garrecht. Dem Investor zufolge ist die Stahlhalle mit gedämmtem Dach der modernste Hangar am Platz. Garrecht hat ihn selbst konzipiert und beim Bau Hand angelegt. Am Dienstag war Bauabnahme.

Weit über eine Million Euro“ hat die neue „Garage“ auf der Ostseite des Platzes gekostet. Von außen sieht der rechteckige, 50 mal 25 Meter messende Quader schräg gegenüber