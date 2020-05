Der Flugplatz Speyer hält Kurs: Seit 2014 sinkt das Defizit. Am Freitag lag dem Aufsichtsrat das Jahresergebnis 2019 vor. Es liegt wieder im Trend. Das Minus von 287.333 Euro (2018: 361.885 Euro) ist das niedrigste in der jüngsten Geschichte des Platzes, sagte Geschäftsführer Roland Kern. Er kündigte an, dass sich diese Entwicklung fortsetzen werde. Das Gremium hat den Jahresabschluss einstimmig angenommen, informierte Kern nach der Sitzung auf Anfrage.