Die Polizei hat nach eigener Mitteilung am Montag die Flucht eines Ladendiebs im Linienbus gestoppt, aber nur noch einen Teil seiner Beute gefunden. Der 22-Jährige habe zunächst um 15.30 Uhr einen Geldbeutel und weitere Gegenstände aus einem Einkaufszentrum in der Maximilianstraße gestohlen und in einen mitgebrachten Rucksack gepackt. Eine Viertelstunde später sei er an den Tatort zurückgekehrt „und tauschte seine alten Schuhe gegen ein Paar neue Schuhe, wieder ohne zu bezahlen“.

Ein Zeuge habe den 22-Jährigen und seine drei Begleiter zu einem Linienbus verfolgt, in welchen diese am Postplatz eingestiegen seien. Die verständigte Polizei habe den Bus am Hauptbahnhof gestoppt – was kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Bilanz: „Die entwendeten Schuhe wurden sichergestellt, der Rucksack wurde nicht mehr aufgefunden.“